Раввин Ицхак Зильберштейн: трагедию в яслях нельзя связывать с политикой правительства

Галахический авторитет раввин Ицхак Зильберштейн прокомментировал трагедию в нелицензированных частных яслях в Иерусалиме, где погибли двое детей. Он отверг попытки связать произошедшее с политикой правительства или действиями государственных структур. Он подчеркнул, что недопустимо искать виновных во власти или объяснять трагедию экономическими санкциями в отношении ультраортодоксального общества.

Реакция Зильберштейна была озвучена в записи, опубликованной на телефонной линии "Сиах-Ицхак". По словам раввина, трагедию следует рассматривать как происходящее по воле Небес. Подобные события должны стать поводом для духовного самоанализа и исправления, а не для общественных или политических обвинений. Он призвал общество сосредоточиться на укреплении веры и личной ответственности, а не на поиске внешних причин трагедии.

Ранее ультраортодоксальные депутаты Кнессета обвинили отмену государственного субсидирования яслей для семей учащихся ешив в создании условий, приведших к катастрофе. Бывший министр труда Йоав Бен-Цур (ШАС) заявил, что лишение субсидий побудило тысячи семей отдавать детей в непроверенные и опасные учреждения. Аналогичную позицию высказали в партии "Яадут а-Тора", подчеркнув, что экономическое давление наносит прямой ущерб здоровью младенцев. Глава ШАС Арье Дери, присоединившись к критике, одновременно подчеркнул недопустимость работы детских учреждений без государственного надзора.