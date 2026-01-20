БАГАЦ распорядился не вскрывать тела умерших в незаконных яслей младенцев

Высший суд справедливости удовлетворил иск организации ЗАКА от имени родителей полугодовалого Аарона Каца, требовавших не проводить аутопсию тел умерших в понедельник в нелицензированных яслях в иерусалимском районе Ромема младенцев. Родители умершей девочки не присоединились к иску.

Тела Аарона Каца, шести месяцев, и Леи Ципоры Головенчиц, трех месяцев, не будут подвергнуты вскрытию, их передадут для захоронения. Решение БАГАЦа было принято после дня беспорядков со стороны представителей ультраортодоксальной общины и радикальных ультрарелигиозных организаций, протестовавших против планируемого вскрытия младенцев.

Акции протеста проходили в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бней-Браке и ряде других населенных пунктов с преимущественно ультраортодоксальным населением.

Напомним, накануне мировой суд Иерусалима принял решение мирового суда Иерусалима о проведении посмертного вскрытия младенцев для установления причин смерти младенцев.

Внешний осмотр, проведенный специалистами Института судебной медицины "Абу-Кабир", не дал однозначного ответа на вопрос, что же вызвало одновременную гибель двух малышей, спавших в одной комнате нелицензионных яслей в ультрарелигиозном столичном районе Ромема.

Первоначальные предположения об отравлении угарным газом либо утечке газа из кондиционера были исключены после тщательной проверки места происшествия специальным оборудованием. Одной из рабочих версий остается предположение экспертов о смерти от перегрева и обезвоживания, однако подтвердить эту версию без аутопсии нельзя.

В числе рассматриваемых версий называются также отравление использованным в комнатах детского сада инсектицидом, жестокое обращение или удушение: подтвердить или опровергнуть эти предположения может только посмертное вскрытие.

Ультраортодоксальные евреи категорически возражают против вскрытия, считая его осквернением тела умершего. Согласно Галахе, человеческое тело создано по образу и подобию Божьему и должно быть погребено целым как можно скорее после смерти. Аутопсия рассматривается как нарушение достоинства покойного и препятствие для его упокоения в загробном мире. Религиозные авторитеты допускают вскрытие только в исключительных случаях – если это необходимо для спасения жизни другого конкретного человека или когда этого требует закон.

Судья Анат Гринбаум вынесла постановление об откладывании аутопсии до 12:00, после чего представители организации ЗАКА и родители малышей подали в БАГАЦ иск с требованием не проводить посмертное вскрытие. Судья Гринбаум подчеркнула, что ей известно об уложениях Галахи и о позиции семей, однако в данном случае крайне важно установить причину смерти младенцев – в целях общественной безопасности и в интересах следствия.

В качестве компромиссного варианта было предложено провести инвазивные токсикологические проверки, которые могут выявить причину смерти, но это не убедило судью запретить вскрытие, поскольку результаты таких проверок появятся только через недели или даже месяцы.

Две воспитательницы детского сада и муж владелицы детского сада остаются под стражей. Они подозреваются в причинении смерти по неосторожности. Суд продлил срок их содержания под стражей до четверга.