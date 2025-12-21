Американская сеть Mavis Tire выплатит компенсацию соблюдающему шаббат еврею

Американская сеть автосервисов и продавцов шин Mavis Tire Supply заключила мировое соглашение с Комиссией США по равным возможностям трудоустройства (EEOC), согласившись выплатить $303,758 по делу о дискриминации на религиозной почве.

Расследование EEOC установило, что Mavis Tire отказалась нанять еврея на управленческую должность в Нью-Йорке после того, как во время собеседования он попросил освобождать его от работы в пятницу вечером и по субботам для соблюдения шаббата. Позднее ему предложили более низкую должность техника с гибким графиком, однако это предложение впоследствии было отозвано компанией.

По оценке EEOC, такие действия нарушают Закон о гражданских правах 1964 года, запрещающий религиозную дискриминацию. В рамках соглашения Mavis Tire выплатит пострадавшему компенсацию, пересмотрит свою политику в сфере религиозной адаптации, проведет обучение менеджеров и сотрудников кадровых служб и разместит уведомление о достигнутом урегулировании. В EEOC подчеркнули, что работодатели обязаны учитывать искренние религиозные убеждения работников и соискателей, если это не создает чрезмерных трудностей для бизнеса.