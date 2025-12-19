Время зажигания субботних свечей 19 декабря 2025 года

В эту пятницу сначала зажигают ханукальные свечи. Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:03, 17:19

Тель-Авив – 16:18, 17:20

Хайфа – 16:10, 17:18

Беэр-Шева – 16:14, 17:22

Эйлат – 16:17, 17:24

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе читают главу Торы "Микец":

Йосеф наконец выходит из темницы после того, как фараону снятся два тревожных сна: о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, и о семи полных колосьях, проглоченных семью иссохшими. Йосеф истолковывает сны как весть о семи годах изобилия, за которыми последуют семь лет жестокого голода, и советует заранее накапливать хлеб. Впечатлённый мудростью Йосефа, фараон назначает его правителем Египта. Йосеф женится на Аснат, дочери Потифара, и у них рождаются два сына — Менаше и Эфраим.

Когда голод охватывает соседние страны, продовольствие можно получить лишь в Египте. Десять братьев Йосефа приходят туда за хлебом; младший, Биньямин, остаётся дома, потому что Яаков боится за его судьбу. Йосеф узнаёт братьев, но они его не узнают. Он обвиняет их в шпионаже, требует привести Биньямина как доказательство правдивости их слов и оставляет Шимона в темнице в качестве заложника.

Яаков соглашается отпустить Биньямина лишь после того, как Йеуда берёт на себя полную ответственность за него. При втором приходе Йосеф принимает братьев радушно, освобождает Шимона и устраивает для них пир в своём дворце. Однако затем он тайно подбрасывает свой серебряный кубок в мешок Биньямина. Утром, когда братья отправляются в путь, их догоняют и возвращают. Обнаружив кубок, Йосеф объявляет, что остальные могут идти домой, а «виновный» Биньямин останется у него рабом.