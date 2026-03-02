Раввины Голанских высот: в ближайшие дни не надо читать покаянную молитву "Таханун"

Раввины Голанских высот приняли решение не читать покаянную молитву "Таханун" в ближайшие дни. Эта молитва обычно опускается в праздники, а сейчас ее отменили в свете ударов по Ирану и ликвидации Али Хаменеи. Согласно постановлению, вместо "Тахануна" будет произноситься 98-й псалом "Пойте Господу новую песнь…", а также 121-й псалом со словами "Возвожу глаза мои к горам, откуда придет помощь мне? Помощь моя от Бога, сотворившего небеса и землю".

В беседе с порталом "Аруц Шева" раввин Эрез Леви из мошава Авней-Итан подчеркнул уникальность момента. По его словам, когда местные жители слышат гул самолетов, летящих в сторону Ирана, они ощущают верность сказанного в Талмуде: "Взирая на небеса, они (евреи) обретали силу".

Накануне Пурима раввин Леви также проведет свадьбу в мошаве, для которой составил особый текст молитвы "За чудеса". Текст будет произнесен на свадьбе и перед чтением Свитка Эстер: "За чудеса и за избавление, и за спасения, и за войны, которые Ты совершил для отцов наших в это время. В адаре 5786-го года – в Тегеране, когда поднялись на нас притеснители Израиля, желая уничтожить Государство Израиль. А Ты, милосердием Своим, расстроил их замысел и предал их в руки воинов и летчиков ЦАХАЛа, сотворив с ними чудеса. И возблагодарим имя Твое великое вовек".