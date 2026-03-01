x
01 марта 2026
Ультраортодоксальные раввины призвали к массовому чтению псалмов в синагогах

время публикации: 01 марта 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 11:22
В ночь на воскресенье один из духовных лидеров ультраортодоксального сектора, раввин Дов Ландо, опубликовал экстренное обращение, к которому присоединились глава ешивы "Слободка" раввин Моше-Гилель Хирш и машгиах (духовный наставник) раввин Дан Сегаль. Раввины призвали общины собраться в синагогах и залах ешив в день поста Эстер перед полуденной молитвой "Минха" для чтения псалмов №22, 19 и 83.

Согласно указанию, псалмы следует читать подряд, завершив молитвой "Тринадцать атрибутов милосердия Всевышнего". В тексте обращения упоминается традиция, восходящая к Хазон Ишу (раввину Аврааму-Йешаягу Карелицу): чтение 91-го псалма со словами "Живущий под покровом Всевышнего" считается защитой от снарядов и бомб.

Авторы письма подчеркивают, что народ Израиля находится в состоянии тяжелой войны и серьезной опасности. На фоне внешних угроз раввины также упомянули внутреннее давление властей на учащихся ешив и колелей. В этой ситуации единственным верным ответом, по мнению авторов, должно стать усиленное изучение Торы и искренняя молитва о спасении, как в дни Мордехая и Эстер.

Документ обращен к евреям Израиля и диаспоры. Письмо завершается словами надежды на скорое избавление. Раввины просят Всевышнего вывести народ "из тесноты к простору, чтобы радость и веселье настигли их, а скорбь и воздыхание исчезли".

