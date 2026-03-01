"Али Хаменеи и 40 сообщников": ЦАХАЛ подтвердил гибель десятков лидеров режима

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Эфи Дефрин выступил с официальным сообщением о ходе военной операции "Рычание льва" в Иране. Он сообщил, что к настоящему моменту ЦАХАЛ уничтожил примерно половину запаса ракет иранского режима и предотвратил производство еще, по меньшей мере, 1500 ракет. "Темпы производства ракет "земля-земля", которых достиг иранский ракетный комплекс, составляли десятки ракет в месяц", – подчеркнул Дефрин, добавив, что иранцы стремились увеличить эти темпы до сотен ракет в месяц.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что внезапная атака позволила Израилю и США ликвидировать десятки ключевых фигур в управлении Ирана во главе с "мегаубийцей" духовным лидером режима аятолл аятоллой Али Хаменеи, которого Дефрин называет "отцом программы по уничтожению Израиля".

"Помимо Хаменеи, мы ликвидировали Абеда аль-Рахима Мусави, руководителя Генштаба КСИР, одного из самых высокопоставленных лидеров иранского режима, который сменил на этом посту своего предшественника, уничтоженного нами в начале операции "Народ как лев", – отметил Дефрин. Всего к этому моменту подтверждена гибель не менее 40 высокопоставленных руководителей иранского режима.