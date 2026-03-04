Раввины обвинили минпрос в нарушении Шаббата из-за эвакуации учеников

Представители религиозного сионизма подвергли критике Министерство образования за распоряжение об эвакуации интернатов в прошлую субботу после начала операции "Рычание льва". В интервью сайту "Аруц Шева" главы ешив и ведущие раввины отметили, что приказ, повлекший за собой массовое нарушение Шаббата, носил обобщенный характер и не учитывал реальный уровень защищенности конкретных зданий.

По словам раввинов, решение принималось без консультаций с галахическими авторитетами. При этом не проводилось различий между учебными заведениями, не имеющими защищенных комнат и убежищ, и теми, где оборудованы надлежащие укрытия.

В результате в ряде населенных пунктов эвакуация учеников прошла в разгар субботы с привлечением транспорта. В то же время некоторые учреждения отложили выезд до исхода Шаббата, а в Бейт-Шеане эвакуация была проведена на основании индивидуального галахического разрешения местного раввина.

Распоряжения об эвакуации получили многие государственно-религиозные учебные заведения, включая ешивы и школы для девочек в Реховоте, Иерусалиме, Нагарии и на Голанских высотах. В ряде случаев за учащимися были присланы автобусы для развоза по домам, в то время как в других местах эвакуация носила частичный характер или осуществлялась самостоятельно родителями.