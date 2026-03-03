Раввины ассоциации "Цоар" провели онлайн-чтение Свитка Эстер

Организация "Цоар", объединяющая раввинов либерального крыла религиозного сионизма, объявила об отмене сотен публичных чтений свитка Эстер по всей стране. Причиной отмены стали директивы Командования тыла, ограничивающие массовые собрания. В качестве альтернативы организация провела два центральных чтения в прямом эфире. Свиток читал глава организации и раввин города Шохам раввин Давид Став.

Ранее раввин Став опубликовал подробные галахические инструкции, регламентирующие порядок выполнения заповеди в условиях чрезвычайного положения. В своем постановлении он выстроил иерархию приоритетов: наилучшим вариантом было названо участие в публичном чтении в миньяне, откуда при сигнале тревоги можно успеть вовремя пройти в укрытие.

Если такой возможности нет, раввин постановил, что чтение следует провести самостоятельно, пользуясь кошерным свитком. В этом случае можно не соблюдать знаки библейской кантилляции, при условии четкого произнесения каждого слова. Если же нет возможности присоединиться к безопасному миньяну и написанный на пергаменте свиток отсутствует, раввин Давид Став разрешил прослушать Свиток Эстер в онлайн-формате. Это разрешение было дано исключительно в связи с форс-мажорными обстоятельствами военного времени и при соблюдении жесткого условия: трансляция должна была быть исключительно прямой, а не записанной заранее.