x
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Раввины ассоциации "Цоар" провели онлайн-чтение Свитка Эстер

время публикации: 03 марта 2026 г., 16:46 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:46
Раввины ассоциации "Цоар" провели онлайн-чтение Свитка Эстер
Gershon Elinson/Flash90

Организация "Цоар", объединяющая раввинов либерального крыла религиозного сионизма, объявила об отмене сотен публичных чтений свитка Эстер по всей стране. Причиной отмены стали директивы Командования тыла, ограничивающие массовые собрания. В качестве альтернативы организация провела два центральных чтения в прямом эфире. Свиток читал глава организации и раввин города Шохам раввин Давид Став.

Ранее раввин Став опубликовал подробные галахические инструкции, регламентирующие порядок выполнения заповеди в условиях чрезвычайного положения. В своем постановлении он выстроил иерархию приоритетов: наилучшим вариантом было названо участие в публичном чтении в миньяне, откуда при сигнале тревоги можно успеть вовремя пройти в укрытие.

Если такой возможности нет, раввин постановил, что чтение следует провести самостоятельно, пользуясь кошерным свитком. В этом случае можно не соблюдать знаки библейской кантилляции, при условии четкого произнесения каждого слова. Если же нет возможности присоединиться к безопасному миньяну и написанный на пергаменте свиток отсутствует, раввин Давид Став разрешил прослушать Свиток Эстер в онлайн-формате. Это разрешение было дано исключительно в связи с форс-мажорными обстоятельствами военного времени и при соблюдении жесткого условия: трансляция должна была быть исключительно прямой, а не записанной заранее.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 02 марта 2026

Раввин Амрам Фрид разъяснил правила чтения Свитка Эстер во время воздушной тревоги