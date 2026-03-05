Скончалась посланница Любавичского Ребе, которая родила 15 детей благодаря его благословению

В Пурим в возрасте 86 лет скончалась доктор Айлин Вайс – педагог, посланница Любавичского Ребе и мать 15 детей. В 1957 году, сразу после свадьбы, 18-летняя выпускница школы "Бейт-Яаков" узнала от одного из ведущих гинекологов Майами, что у нее диагностирована инфантильность (гипоплазия) матки. Врач заявил, что Айлин физически не сможет забеременеть и останется бесплодной.

Ее муж, раввин Мешулам Вайс, связался с секретариатом Любавичского Ребе в Бруклине. "Месяц спустя моя жена забеременела нашим старшим сыном Мордехаем", – вспоминал раввин Вайс. Спустя годы очередной гинеколог в ходе осмотра, изучив снимки пациентки, с сочувствием сказал ей: "Я вижу, что у вас инфантилизм матки. У вас никогда не было детей, вам, наверное, горько это осознавать". Вопреки диагнозу, к тому времени у Айлин Вайс были 15 детей, внуки и правнуки.

Вайс получила степень доктора педагогики и многие годы занималась преподаванием, сочетая профессиональную деятельность с воспитанием большой семьи. Она пережила мужа и 4 детей. Похороны состоятся в пятницу утром в Бейт-Шемеше.