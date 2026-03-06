Раввин Итай Асман: ЦАХАЛ превращен в платформу для гендерных экспериментов

В интервью Тамиру Дорталю раввин Итай Асман, основатель организации "Торат лехима" (ивр. "Учение/Тора о ведении войны"), выразил критику в отношении идеологических процессов, происходящих в Армии обороны Израиля. По словам религиозного деятеля, это нанесло урон как еврейской идентичности, так и боеспособности подразделений.

Асман, который пришел к религии во время службы в бригаде "Голани", раскритиковал армейскую директиву о совместной службе мужчин и женщин. По его убеждению, смешение полов в казармах, общих душевых и туалетах неизбежно ведет к падению нравственности и является нарушением заповедей Торы.

По утверждению раввина, под видом стремления к равенству ЦАХАЛ намеренно занижает требования к девушкам. В качестве примера он привел историю со стеной на учебных полигонах, которую солдаты должны были преодолеть. Сначала для девушек поставили отдельную стенку пониже, а затем убрали стену для всех. По словам Асмана, прогрессивистская идеология игнорирует объективную реальность и физиологические различия, оперируя лишь исключениями из правила.

По словам Асмана, лекторы в рамках курсов для офицеров ЦАХАЛа говорили, что религиозные сионисты представляют собой такую же угрозу, как и ХАМАС, поскольку обе стороны, по их мнению, стремятся к "священной войне" и руководствуются религиозными законами. По словам Асмана, это привело к ситуации, когда высшее командование армии, вместо того чтобы бороться с реальным врагом, было нацелено на борьбу с религиозными евреями и ультраортодоксами.

Подводя итог, Асман сформулировал деятельность своей организации: "Мы боремся за возвращение ЦАХАЛу его истинной функции – быть инструментом, призванным обеспечить безопасность евреев".

Организация "Торат лехима – дух Торы во имя ЦАХАЛа" была основана в 2017 году группой активистов с религиозным и военным опытом для противодействия проникновению в армию идей, которые они считают чуждыми. В октябре 2024 года организация была включена Великобританией в санкционный список по обвинению в поддержке поселенцев, причастных к насилию, а ее аккаунт в соцсети X дважды блокировался – за пожелание смерти иранскому лидеру и призывы к трансферу жителей Газы.