СМИ: в Тегеране ликвидирован замглавы офиса Верховного лидера Ирана
время публикации: 06 марта 2026 г., 17:30 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 17:48
Али-Асгар Хиджази, заместитель главы офиса Верховного лидера Ирана, стал целью удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по цели в Тегеране. Об этом, со ссылкой на источник в оборонном ведомстве, сообщает The Times of Israel.
Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует это сообщение, однако ранее было сообщено, что ЦАХАЛ нанес удар по высокопоставленному командиру иранского террористического режима в Тегеране.
Ссылки по теме