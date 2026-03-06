СМИ: в Тегеране ликвидирован замглавы офиса Верховного лидера Ирана

Али-Асгар Хиджази, заместитель главы офиса Верховного лидера Ирана, стал целью удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по цели в Тегеране. Об этом, со ссылкой на источник в оборонном ведомстве, сообщает The Times of Israel.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует это сообщение, однако ранее было сообщено, что ЦАХАЛ нанес удар по высокопоставленному командиру иранского террористического режима в Тегеране.