Время зажигания субботних свечей 8 января 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:12, 17:33

Тель-Авив – 16:35, 17:34

Хайфа – 16:21, 17:32

Беэр-Шева – 16:37, 17:35

Эйлат – 16:40, 17:38

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Шмот":

После смерти Йосефа новый фараон, который "не знал Йосефа", видя численный рост сыновей Израиля, начинает видеть в них угрозу. Чтобы ослабить народ, он порабощает израильтян, обременяя их каторжным трудом на строительстве городов Питом и Рамсес. Однако, чем больше их угнетают, тем больше они умножаются.

Фараон приказывает еврейским повитухам Шифре и Пуа убивать всех новорожденных мальчиков, но те, боясь Бога, ослушиваются царя. Тогда фараон повелевает всему египетскому народу бросать еврейских младенцев мужского пола в Нил. В это время в семье Леви рождается мальчик; мать три месяца скрывает его, а затем оставляет в корзине среди тростника на берегу реки.

Дочь фараона находит младенца, сжаливается над ним и забирает во дворец. Сестра ребенка (Мирьям) предлагает найти кормилицу, и та приводит мать младенца, которая вскармливает своего же сына. Дочь фараона называет его Моше ("вытянутый из воды"). Возмужав, Моше видит страдания братьев и, защищая раба-еврея, убивает египетского надсмотрщика. Когда это становится известно, он вынужден бежать в Мидьян.

В Мидьяне Моше помогает дочерям жреца Итро (Реуэля), женится на одной из них, Ципоре, и становится пастухом. Тем временем страдания израильтян в Египте достигают предела, и их стон восходит к Богу, Который вспоминает Свой завет с Авраамом, Ицхаком и Яаковом. Бог является Моше в неопалимой купине у горы Хорев и возлагает на него миссию вывести народ из Египта. Моше, ссылаясь на свое косноязычие, пытается отказаться, но Бог назначает его брата Аарона его "устами".

Моше возвращается в Египет, встречает Аарона, и они вместе обращаются к старейшинам и народу Израиля, которые верят им. Однако фараон не только отказывается отпустить народ, но и ужесточает гнет, приказав не давать рабам солому для изготовления кирпичей, сохранив при этом прежнюю норму выработки. Надсмотрщики из евреев жалуются фараону, а затем и Моше с Аароном, обвиняя их в ухудшении положения. Разочарованный Моше вопрошает к Богу, и Бог в ответ обещает, что сильной рукой заставит фараона отпустить народ, положив начало цепи событий, ведущих к Исходу.

Комментаторы обращают внимание на следующий момент. Египетское рабство начинается с попытки фараона обесчеловечить народ Израиля, лишить его индивидуальности, превратив в безликую рабочую массу ("народ сынов Израиля"). Однако сама Тора, начиная рассказ о порабощении, прежде всего утверждает неприкосновенность личного достоинства, вновь называя праотцев по именам. Основа свободы – не в физическом состоянии, а в осознании своей уникальной, данной Богом идентичности. Пока человек помнит свое "имя" – свою духовную сущность и связь с заветом предков – его дух нельзя поработить окончательно.