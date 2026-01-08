Раввин Давид Фендель раскритиковал ешиву-эсдер, в которой не постятся Десятого тевета

Глава ешивы "Афикей-Даат" в Сдероте, раввин Давид Фендель, высказался по поводу дискуссии вокруг соблюдения поста Десятого тевета в наше время. Его протест вызвали заявления руководителей ешивы-эсдер "Лев Тель-Авив" о том, что в их учебном заведении есть студенты, которые едят в день поста, и руководство не препятствует им в этом.

Раввин Фендель подчеркнул, что даже после Шестидневной войны, когда в обществе царила эйфория и ожидание скорого избавления, галахические авторитеты, такие как раввин Йосеф-Дов Соловейчик, настаивали на продолжении постов.

Фендель перечислил несколько причин. Пока нет ответа на вопрос, почему еврейский народ подвергался страданиям и пережил Холокост, необходимо продолжать поститься и раскаяться. Согласно Рамбаму, евреи продолжали поститься даже во времена Второго Храма, когда стоял Храм. Тот факт, что существование Израиля до сих пор под угрозой, доказывает, что состояние "истинного мира", при котором посты превращаются в праздники, еще не достигнуто.

По словам раввин, ешива, в которой не постятся Десятого тевета, недостойна называться ешивой-эсдер. Давид Фендель призвал руководителей ешивы "Лев Тель-Авив" посоветоваться с галахическими авторитетами и понять, что такое истинная преемственность в изучении Торы.

Ранее глава ешивы "Лев Тель-Авив", раввин Нир-Яаков Мас сообщил, что не препятствует своим ученикам, которые на основании углубленного изучения талмудического трактата "Рош а-Шана" и пророчества Захарии приходят к выводу о необязательности постов в условиях современного еврейского суверенитета.