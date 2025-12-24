Глава ешивы-эсдер прокомментировал отказ части учеников от поста Девятого ава

В ходе раввинской конференции по обсуждению постов, связанных с разрушением Храма, в условиях существования современного Государства Израиль, раввин Нир-Яаков Мас, возглавляющий религиозно-сионистскую ешиву-эсдер "Лев Тель-Авив", заявил, что не мешает ученикам, которые после изучения Талмуда приходят к выводу, что в наше время траурные дни должны стать праздничными днями.

Раввин рассказал в интервью сайту "Кипа", что около трети его учеников сознательно отказываются от поста Девятого ава, установленного в память о разрушении Первоо и Второго храмов и устраивают в этот день праздничные трапезы. По его словам, это не юношеский бунт, а результат многолетнего углубленного изучения Талмуда (трактат "Рош а-Шана", лист 18).

В центре талмудической дискуссии находится толкование пророчества Захарии, где одни и те же дни названы и постами, и днями радости и веселья. Талмуд перечисляет три различных ситуации: в периоды мира (под которым часто понимается существование Храма как такового) посты превращаются в праздники; в периоды гонений против веры посты становятся строго обязательными. Однако для промежуточного состояния, когда прямых гонений нет, но и Храм еще не восстановлен, некоторые мудрецы Талмуда определяют принцип "хотят – постятся, хотят – нет".

Ученики ешивы-эсдер "Лев Тель-Авив" считают, что когда в Эрец-Исраэль восстановлен еврейский суверенитет, исправление мира должно происходить не через самоистязание, а через радость созидания и стремление к социальной справедливости. Они собираются вместе Девятого ава, чтобы отпраздновать "день рождения Машиаха" (который, согласно традиции, родился в этот день), считая, что в нынешнюю эпоху это более уместно, чем пост и плач. "Я как раввин и мы как ешива официально так не поступаем. Но я им не препятствую", – уточнил рав Мас.

Слова раввина вызвали бурную дискуссию. Некоторые участники конференции (например, раввин Иегуда Шалуш) настаивали, что Девятое ава должно оставаться днем траура до полного восстановления Храма. Комментарии читателей под статьей на сайте "Кипа" разделились: от восхищения раввином до резкого осуждения и обвинений в "неореформизме".