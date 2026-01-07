Водитель-араб подозревается в издевательствах над детьми из ультраортодоксального сектора

По сообщению еженедельника "Олам катан", в иерусалимском районе Неве-Яаков произошел инцидент с участием четырех детей-ультраортодоксов в возрасте 9 и 10 лет. В прошлый четверг во время поездки на маршруте №25 компании "Экстра" водитель-араб намеренно проигнорировал сигнал об остановке на конечном пункте. Вместо того чтобы выпустить юных пассажиров, он продолжил движение, насмехаясь над ними и угрожая отвезти их "к арабам".

Ситуация обострилась, когда водитель продолжил движение с открытыми дверями. Один из мальчиков, опасаясь похищения, намеревался выпрыгнуть из движущегося автобуса. Позже водитель закрыл двери и заявил, что не выпустит детей до тех пор, пока один из них не произнесет фразу: "Я – осел". Только после того, как ребенок выполнил это требование, водитель согласился открыть двери автобуса. Дети были высажены посреди дороги, на значительном расстоянии от конечной станции, в состоянии шока.

Адвокат Хаим Блейхер из организации "Хонену" направил обращение к командующему Иерусалимским округом с требованием арестовать водителя. Он классифицирует действия сотрудника транспортной компании как незаконное лишение свободы, угрозы и издевательство над несовершеннолетними. "Водитель автобуса, который издевается над маленькими детьми из-за их их еврейства, – это опасный террорист", – заявил Блейхер.