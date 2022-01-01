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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 января 2022 г., 18:04

"Исламский джихад" угрожает Израилю "взрывом" в случае смерти голодающего заключенного

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"Исламский джихад" угрожает Израилю "взрывом" в случае смерти голодающего заключенного

Руководство террористической организации "Исламский джихад" распространило заявление, в котором угрожает Израилю "взрывом" и массовыми волнениями в случае смерти заключенного Хишама Абу Хауаша, который объявил голодовку почти 140 дней назад и, по словам его родственников, впал в кому около 3 часов ночи 1 января.

Согласно заявлению адвоката Абу Хауаша, он при смерти и может умереть в любой момент. При этом утверждается, что власти Израиля не предоставляют родственникам достоверную информацию о состоянии здоровья Хишама Абу Хауаша.

Ранее израильский блогер "Абу Али" выдвигал предположение, что именно сообщение о коме Абу Хауаша стало поводом для ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газы утром 1 января 2022 года.


Однако "Исламский джихад" не брал на себя ответственность за этот обстрел.

По данным ЦАХАЛа, ракеты были запущены с позиций террористической организации ХАМАС. В руководстве ХАМАСа заявляют, что пуск был "ошибочным" и, возможно, связанным с дождливой погодой.

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