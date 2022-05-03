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NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 мая 2022 г., 11:43

Чавушголу анонсировал нормализацию отношений с Египтом

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Чавушголу анонсировал нормализацию отношений с Египтом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство работает над нормализацией отношений с Египтом – после потепления отношений с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Процесс с Египтом начался раньше, но продвигался медленно. А с ОАЭ он продвигался очень быстро, как и с Бахрейном. Начался и с Саудовской Аравией – мы провели переговоры. Нормализация отношений – часть нашей стратегии", - сообщил он.

Свержение египетскими военными в 2013 году президента-исламиста Мухаммада Мурси привело к резкому ухудшению отношений между Египтом и Турцией. Они также поддерживают противостоящие стороны в Ливии и конфликтуют из-за месторождений газа в Восточном Средиземноморье.


Непростыми были и отношения Турции с умеренными монархиями Персидского залива – союзницами Египта. Вехой в нормализации стал состоявшийся несколько дней назад визит президента Эрдогана в Саудовскую Аравию.

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