Рейтинг госструктур по качеству сервиса: лидирует "Хеврат Хашмаль", Управление населения последнее

Офис государственного контролера опубликовал рейтинг качества обслуживания для 7 государственных структур, взаимодействующих с населением на постоянной основе.

Лидером рейтинга стала Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль"), набравшая 87,7 баллов из 100, на 6,5 баллов больше, чем год назад.

На втором месте – Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") с оценкой 77,5 баллов, на третьем – компания по управлению социальным жильем "Амидар" с 76,34 балла.

Далее следуют Земельное управление и Налоговое управление.

Замыкают рейтинг министерство транспорта с 69,5 баллов (единственная структура, чья оценка по сравнению с прошлым годом ухудшилась) и Управление населения и миграции с 63,3 балла.