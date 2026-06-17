x
17 июня 2026
|
последняя новость: 15:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июня 2026
|
17 июня 2026
|
последняя новость: 15:04
17 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Фонтанка": арестован бизнесмен Илья Трабер, которого называют другом Путина

Россия
Криминал
время публикации: 17 июня 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 13:44
"Фонтанка": арестован бизнесмен Илья Трабер, которого называют другом Путина
Wikipedia.org. Фото: Artem Erokhin

Издание "Фонтанка" сообщает, что в Петербурге сотрудниками центрального аппарата ФСБ задержаны предприниматели Илья Трабер и Владимир Даниленко. Согласно публикации, это связано с расследованием убийства в 2020 году бизнесмена и депутата Андрея Петрова. Фонтанка отмечает, что Трабера называют другом Путина.

ФСБ и Следственный комитет проводят обыски в загородном доме Трабера и в его петербургском офисе. В публикации отмечается, что, поскольку следствие ведет центральный аппарат ФСБ, задержанных доставят в Москву. Как ожидается, там им будет предъявлено обвинение.

Трабер уже несколько десятилетий является заметной фигурой в бизнес-сообществе северной столицы России. Как пишет "Медуза"

, в 90-е годы он контролировал петербургский порт и находящийся в нем Петербургский нефтяной терминал – крупнейший по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

В расследовании телеканала "Дождь"

его называли одним из лидеров Тамбовской преступной группировки и единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин. Бизнесмен добился в суде опровержения его криминальных связей.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook