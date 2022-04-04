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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 апреля 2022 г., 16:33

Вице-премьер Ливана объявил о банкротстве страны

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Вице-премьер Ливана объявил о банкротстве страны

Заместитель главы правительства Ливана Саад аш-Шамни заявил в эфире телеканала "Аль-Джадид", что и Ливан, и его Центральный банк являются банкротами и более не способны выполнять свои финансовые обязательства.

"Это уже произошло. Нужно думать о том, как разделить потерю между финансовыми институтами и как сократить ущерб для граждан", - сказал он.

С 2019 года Ливан находится в затяжном экономическом кризисе. Ливанский фунт потерял более 90% своей стоимости, 80% населения находятся ниже черты бедности. Наиболее пострадала топливная сфера.


Глава Центрального банка Ливана Рияд Саламе, который считается одним из главных виновников кризиса, объявлен в розыск по обвинениям в коррупции. Государства ЕС арестовали связанные с ним банковские счета.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 марта 2022
Главе Центробанка Ливана предъявлены обвинения в коррупции

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