Опубликованы результаты расследования теракта около деревни Таль

4 августа начальнику генерального штаба генерал-лейтенанту Эялю Замиру были представлены результаты расследования нападения на окраине деревни Таль, юго-западней Шхема, в результате которого погибли майор Юваль Эзра и капитан резерва Бенаягу Меллет (посмертно повышен в звании, так как проходил офицерскую подготовку), а также получили ранения камнями координатор сил безопасности поселка Хават-Гилад и другие мирные граждане.

5 августа были разрешены к публикации результаты расследования, представленные начальнику генштаба командующим Центральным округом генерал-майором Ави Блутом и командующим дивизией Иудеи и Самарии бригадным генералом Коби Хеллером.

Расследование показало, что поход в этот район осуществлялся без необходимой координации и одобрения со стороны сотрудников службы безопасности. За несколько часов до начала похода бригада "Шомрон" получила предварительную информацию, и были предприняты попытки получить подробности о плане путешествия. Первые подразделения ЦАХАЛа были развернуты в этом районе после доклада наблюдателей, согласно которому было зафиксировано бросание камней в туристов. Военные присоединились к группе туристов и продолжали сопровождать их, когда группа рассредоточилась по обширной территории. Дополнительные бойцы прибыли во вторую точку столкновения под командованием майора Юваля Эзры. На место происшествия прибыли координатор безопасности Хават-Гилада и член поселкового отряда быстрого реагирования Бенаягу Меллет, который принялся отделять жителей арабской деревни Таль от израильских туристов и оттеснять арабов обратно в деревню. После того, как у координатора по безопасности было украдено оружие, трое (координатор, Эзра и Меллет) действовали мужественно, спасая жизни мирных жителей.

Расследование показало, что террористы были ликвидированы, двое других получили ранения, и все причастные были арестованы. Оставшиеся террористы были ликвидированы командиром взвода, который прибыл на место происшествия, и двумя туристами (военнослужащими ЦАХАЛа в отпуске).

Установлено, что майор Юваль Эзра стрелял в террориста и погиб во время боя. Невозможно однозначно установить причину ранения Бенаягу Меллета. Не исключено, что кто-то был убит или ранен в результате случайного выстрела, произведенного для нейтрализации террористов. Однозначный вывод по этому поводу не сделан.

Инструкции по открытию огня были ясными и позволяли силам открыть огонь для устранения угрозы. Также было установлено, что прибывшие силы были слишком малочисленны с учетом масштаба столкновения, количества участников похода и числа нападавших. Другие силы ЦАХАЛа в этом районе "действовали неоптимально": не обеспечили должным образом формирование полной картины происходящего, вызов подкреплений и своевременное прибытие медицинских подразделений.

Расследование выявило еще одну серьезную ошибку: во время эвакуации майора Юваля Эзры с места происшествия другой смертельно раненый – Бенаягу Меллет – оставался на месте в течение нескольких минут, получая помощь от гражданского медика, без присутствия военных.

Через несколько часов после нападения силы безопасности приступили к задержанию двух террористов, участвовавших в перестрелке и получивших ранения. Террористы были арестованы в ходе дневного рейда в больнице в Шхеме, куда их эвакуировали.

Далее в отчете о расследовании много говорится о героических действиях Эзры и Меллета.