ЦАХАЛ уничтожил подземный объект "Хизбаллы" на юге Ливана

Военнослужащие 91-й дивизии ЦАХАЛа продолжают операции в приграничной зоне на юге Ливана. В районе Сарбин бойцы 300-й бригады и инженерного подразделения "Яалом" обнаружили и уничтожили подземный туннель протяженностью в десятки метров, который, по данным армии, использовался "Хизбаллой" для подготовки атак.

В последние дни силы бригады "Кфир" обнаружили на юге Ливана склад вооружений, где хранились пусковые установки и ракеты "Хизбаллы".

Бойцы 4-й бригады нашли десятки единиц оружия, в том числе автоматы Калашникова, противотанковые ракеты и другое военное снаряжение.

ЦАХАЛ заявил, что продолжает действия по устранению угроз жителям Израиля.