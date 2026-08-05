Муж скрывал доходы в 50 тысяч шекелей в месяц и требовал алименты от жены

Житель Иерусалима обратился в окружной суд по семейным делам, утверждая, что он учится в колеле и живет на доход в 1100 шекелей в месяц, и потребовал обязать жену выплачивать ему алименты на пятерых детей.

Согласно иску, его бывшая жена зарабатывает около 15 тысяч шекелей в месяц, получает пособия по инвалидности на двоих из детей, и именно поэтому алименты должна платить она. Он также потребовал, чтобы мать участвовала в оплате аренды и содержания квартиры, которую он снял после расставания, финансировала медицинские и образовательные расходы детей и переводила ему все пособия от Института национального страхования, выплачиваемые на детей, поскольку те большую часть времени проводят у него.

В ходе судебного разбирательства женщина представила суду совершенно иную версию, сумев подкрепить ее доказательствами, сообщает портал Walla.

Согласно представленным ею данным, до развода семья жила на бюджет около 40 тысяч шекелей в месяц, муж совершал сделки на десятки тысяч шекелей, летал за границу, а в одной из переписок между супругами написал, что за один месяц заработал около 50 тысяч шекелей и что именно он несет все расходы по дому.

После развода женщина была вынуждена переехать в более дешевую квартиру и взять кредиты в банке, у родителей и у брата, чтобы продолжать содержать детей. Позже она была отстранена от работы медсестрой из-за жалобы, поданной на нее бывшим мужем в полицию. По ее словам, она осталась без дохода, испытывала трудности с покупкой продуктов для детей, а чеки, которые она выдала за аренду квартиры, были на грани возврата. Она также представила отчет частного детектива, согласно которому отец продавал предметы культа без чеков и счетов-фактур, и летал с родственниками на отдых в Болгарию в казино.

На основании представленных документов суд установил, что свободный доход истца, после вычета его расходов и расходов на детей, составляет 30 тысяч шекелей в месяц, и обязал его выплачивать бывшей жене алименты на детей в размере 9 тысяч шекелей в месяц, а также полностью оплачивать расходы на образование и медицинскую помощь для всех пяти детей.