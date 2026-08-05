Суд разрешил забастовку протеста водителей "Супербус" в Иерусалиме
время публикации: 05 августа 2026 г., 11:05 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 11:07
Суд разрешил забастовку протеста водителей "Супербус" в Иерусалиме
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Иерусалимский окружной суд по трудовым спорам отклонил ходатайство автобусной компании "Супербус" с требованием запретить забастовку протеста водителей против насилия со стороны пассажиров.
Часовая забастовка протеста состоится в среду, 5 августа, между 14:00 и 15:00, на маршрутах иерусалимского кластера.
Напомним, что в минувшую субботу группа подростков напала на водителя автобуса компании, выбив ему четыре зуба и нанеся тяжелые травмы лица.
Подозреваемые в нападении до сих пор не задержаны. Водители компании протестуют против отсутствия защиты на маршрутах.