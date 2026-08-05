В Гиватаиме разрешили строительство 45-этажных небоскребов

Тель-Авивская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила план строительства 4500 новых квартир на территории площадью 260 дунамов на северо-западе Гиватаима, охватывающий западную часть района Борохов, квартала Кирьят-Йосеф и района Розенштейн.

Вдоль будущих осей метро, в том числе улиц Алият а-Ноар и Кацнельсон, будет разрешено строительство башен высотой до 45 этажей. На внутренних улицах будет допускаться застройка высотой до девяти с половиной этажей в рамках ускоренного маршрута городской реновации. Владельцы квартир в этих зонах смогут выбирать между укреплением существующих зданий и их сносом с последующей постройкой заново.

План устанавливает, что 40 процентов всех строящихся квартир будут относительно небольшой площади. До 25 процентов прав на застройку будет выделено под торговлю, офисы и гостиничный бизнес вблизи будущих станций метро – с целью создать смешанное использование территории.

Кроме того, документ предусматривает расширение школ "Бренер" и "Тельма Ялин", добавление детских садов, благоустройство общественного пространства и развитие открытых территорий.

Утверждение плана позволяет уже в ближайшее время выдавать разрешения на строительство на внутренних улицах, еще до завершения строительства метро.