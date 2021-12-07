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NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 декабря 2021 г., 14:29

Иранские парламентарии предлагают запретить держать дома кошек и собак

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Иранские парламентарии предлагают запретить держать дома кошек и собак

Группа из 75 депутатов внесла на рассмотрение иранского парламента закон о запрете на содержание, разведение и ввоз кошек и собак.

По версии законопроекта, речь идет о "распространителях болезни и скверны, причиняющих людям психологический ущерб и портящих их души.

Запрет предлагается распространить как на присутствие кошек и собак в общественном пространстве, так и в домах.

Помимо кошек и собак, под запрет могут попасть и другие содержащиеся в домах животные. В частности, в тексте закона упоминаются кролики, черепахи, мыши, обезьяны, ящерицы, змеи, крокодилы.


За нарушение запрета предлагается ввести штраф в 10-30 МРОТ с конфискацией животного.

Исключение в разведении и содержании животных предлагается сделать для правоохранительных органов, армии, фармацевтических лабораторий

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