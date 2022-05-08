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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 мая 2022 г., 12:11

ПА возмущена израильскими планами строительства на территориях

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ПА возмущена израильскими планами строительства на территориях

Министерство иностранных дел Палестинской администрации выступило с резким осуждением планов правительства Нафтали Беннета возвести в Иудее и Самарии 3998 новых единиц жилья. Вопрос находится на рассмотрении Высшей комиссии по планированию.

"Это серьезный удар по шансам на достижение мира и возобновление политического процесса согласно принципу двух государств. Мы призываем администрацию США оказать давление на Израиль и заставить его пересмотреть свое решение", - говорится в заявлении.

МИД ПА также призывает американскую сторону защитить беззащитных палестинцев от атак со стороны поселенцев и "их террористических группировок". Отметим, что и государственный департамент США выступил против строительства в поселениях.


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