ПА возмущена израильскими планами строительства на территориях

Министерство иностранных дел Палестинской администрации выступило с резким осуждением планов правительства Нафтали Беннета возвести в Иудее и Самарии 3998 новых единиц жилья. Вопрос находится на рассмотрении Высшей комиссии по планированию.

"Это серьезный удар по шансам на достижение мира и возобновление политического процесса согласно принципу двух государств. Мы призываем администрацию США оказать давление на Израиль и заставить его пересмотреть свое решение", - говорится в заявлении.

МИД ПА также призывает американскую сторону защитить беззащитных палестинцев от атак со стороны поселенцев и "их террористических группировок". Отметим, что и государственный департамент США выступил против строительства в поселениях.