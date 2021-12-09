Западная коалиция прекращает военные действия против ИГ

Глава Совета национальной безопасности Ирака Касим аль-Араджи заявил, что международная коалиция, сформированная США для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", прекратила участие в военных действиях.

Он подчеркнул, что военнослужащие коалиции продолжат оказывать помощь иракской армии в подготовке личного состава, военном строительстве, а также будут выступать в качестве советников.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявлял, что коалиция прекратит участие в военных действиях до конца 2021 года. Однако командир отрядов курдской самообороны "Пешмерга" генерал Хажар Исмаил, участвовавший во встрече с аль-Аранджи, рассказал, что США выразили готовность сдвинуть дату вперед.

В 2003 году США и их союзники ввели войска в Ирак в рамках войны с террором, свергнув режим Саддама Хусейна. На пике военных действий у коалиции было в Ираке около 700000 солдат, к сегодняшнему дню осталось 3500, 2500 из которых - американцы.