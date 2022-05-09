ИГ взяло ответственность за убийство 11 военнослужащих на Синае

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на военнослужащих, охранявших водонасосную станцию на восточном берегу Суэцкого канала.

"Наши бойцы убили египетских солдат, завладели их оружием и сожгли их позицию, расположенную на западе Синайского полуострова", - говорится в заявлении, опубликованном рупором ИГ – агентством "Амак".

Нападение было совершено 7 мая. Погибли 11 военнослужащих, среди них один офицер. Еще пять солдат получили ранения. Нападавшим удалось скрыться. Как сообщается, египетская армия блокировала их на востоке полуострова.