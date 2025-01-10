Силы безопасности ПА отчитались о ходе операции в Дженине

Пресс-секретарь сил безопасности Палестинской автономии Ануар Раджаб провел брифинг, на котором рассказал об операции, проводимой в Дженине против незаконных вооруженных формирований.

С начала операции силы безопасности ПА уничтожили трех членов вооруженных группировок; 247 боевиков были арестованы; 41 боевик был ранен при оказании сопротивления.

В ходе операции были обнаружены 19 заминированных автомобилей, из которых 17 были обезврежены и еще два были подорваны. Ануар Раджаб отметил, что один из подорванных автомобилей был припаркован возле здания суда.

Силы безопасности ПА обнаружили в жилых кварталах Дженина три мастерские по производству взрывных устройств, 16 складов с оружием и боеприпасами. По словам Ануара Раджаба, многие склады находились в мечетях и офисах благотворительных организаций.

Восемь человек были задержаны по подозрению в получении незаконного финансирования. Были выявлены и перекрыты каналы передачи денег (в долларах и шекелях) из-за границы.