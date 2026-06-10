Эрдоган: "Удары Израиля по Сирии и Ливану начали угрожать интересам Турции"

Выступая на заседании парламентской фракции своей партии AKP президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на Израиль, назвав его прямой угрозой турецким интересам.

"Сионистское руководство - это настоящий очаг заразы, фабрика смуты, непрерывно порождающая нестабильность на огромном пространстве. На политику Израиля, не признающую ни правил, ни закона, ни принципов, ни ценностей, ни границ, мировое сообщество, к сожалению, не реагирует должным образом. Под руководством нынешнего правительства Израиль распоясался настолько, что превратился в источник угрозы не только для региона, но и для всего человечества. Удары Нетаньяху и его банды убийц по Сирии и Ливану достигли такой точки, что угрожают уже не только этим двум братским странам, но и Турции. Хочу, чтобы все раз и навсегда это поняли: Сирия и Ливан - два независимых суверенных государства. Но вместе с тем это два государства, входящих в географию любви и братства Турции", - заявил турецкий лидер.

По его словам, Израиль одновременно "ведет коварную работу по дестабилизации африканских стран и Средиземноморья", и что "если будут ущемлены права Турции и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье - наш ответ будет очень четким и очень жестким".