Три стратегических бомбардировщика вылетели с авиабазы Фэрфорд на Ближний Восток

Три стратегических бомбардировщика B-1 вылетели на Ближний Восток с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Об этом сообщило издание The Times.

Самолеты вылетели через несколько часов после того, как глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что сегодняшний день станет днем самых интенсивных ударов по Ирану.

Агентство АР сообщает о масштабных ударах по Тегерану, которые привели к отключению электричества в нескольких западных районах. Один из жителей иранской столицы сказал журналистам, что его район "трясло" полчаса из-за бомбардировок.