x
10 марта 2026
|
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 21:42
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Три стратегических бомбардировщика вылетели с авиабазы Фэрфорд на Ближний Восток

Война с Ираном
США
Великобритания
время публикации: 10 марта 2026 г., 21:42 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 21:42
Три стратегических бомбардировщика вылетели с авиабазы Фэрфорд на Ближний Восток
AP photo/Alastair Grant

Три стратегических бомбардировщика B-1 вылетели на Ближний Восток с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Об этом сообщило издание The Times.

Самолеты вылетели через несколько часов после того, как глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что сегодняшний день станет днем самых интенсивных ударов по Ирану.

Агентство АР сообщает о масштабных ударах по Тегерану, которые привели к отключению электричества в нескольких западных районах. Один из жителей иранской столицы сказал журналистам, что его район "трясло" полчаса из-за бомбардировок.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 марта 2026

Глава Пентагона предупредил о "самом интенсивном дне ударов по Ирану"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 марта 2026

11-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" координируют атаки на Израиль