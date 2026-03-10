Из Ирана поступают сообщения о кибератаке, направленной против банковской системы
время публикации: 10 марта 2026 г., 12:42 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 12:44
Национальный банк Ирана сообщил о сбое в работе некоторых банковских сервисов, включая цифровую систему BAM: "Ведется тщательная проверка, принимаются меры для устранения неполадок". Отмечается, что выдача денег в банкоматах продолжается.
Оппозиционный сайт Iran International передает, что речь идет о кибератаке, направленной против двух крупнейших иранских банков – "Сепах" и "Мелли".