10 марта 2026
Ближний Восток

Из Ирана поступают сообщения о кибератаке, направленной против банковской системы

Иран
Кибербезопасность
время публикации: 10 марта 2026 г., 12:42 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 12:44
Из Ирана поступают сообщения о кибератаке, направленной против банковской системы
AP Photo/Vahid Salemi

Национальный банк Ирана сообщил о сбое в работе некоторых банковских сервисов, включая цифровую систему BAM: "Ведется тщательная проверка, принимаются меры для устранения неполадок". Отмечается, что выдача денег в банкоматах продолжается.

Оппозиционный сайт Iran International передает, что речь идет о кибератаке, направленной против двух крупнейших иранских банков – "Сепах" и "Мелли".

Ближний Восток
