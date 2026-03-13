США объявили награду за информацию о представителях иранского руководства

Власти США через программу Госдепа Rewards for Justice объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о высокопоставленных представителях иранского руководства. Награда может быть выплачена за сведения, которые помогут установить местонахождение или привести к задержанию этих лиц.

В список лиц, за сведения о которых предлагается вознаграждение, вошли: верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, заместитель главы аппарата верховного лидера Али Асгар Хеджази, военный советник генерал-майор Яхья Рахим Сафауи, а также министр разведки Исмаил Хатиб и министр внутренних дел Эскандар Момени.

Кроме того, вознаграждение предлагается за информацию о ряде других представителей руководства Ирана, включая высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и лиц, занимающих ключевые должности в системе безопасности страны.