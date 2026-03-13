x
13 марта 2026
|
последняя новость: 21:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 21:49
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США объявили награду за информацию о представителях иранского руководства

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 13 марта 2026 г., 20:42 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 20:50
США объявили награду за информацию о представителях иранского руководства

Власти США через программу Госдепа Rewards for Justice объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о высокопоставленных представителях иранского руководства. Награда может быть выплачена за сведения, которые помогут установить местонахождение или привести к задержанию этих лиц.

В список лиц, за сведения о которых предлагается вознаграждение, вошли: верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, заместитель главы аппарата верховного лидера Али Асгар Хеджази, военный советник генерал-майор Яхья Рахим Сафауи, а также министр разведки Исмаил Хатиб и министр внутренних дел Эскандар Момени.

Кроме того, вознаграждение предлагается за информацию о ряде других представителей руководства Ирана, включая высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и лиц, занимающих ключевые должности в системе безопасности страны.

Ближний Восток
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook