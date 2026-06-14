Первая сенсация чемпионата мира. Сборные Катара и Швейцарии сыграли вничью

В Санта-Кларе состоялся матч группы В чемпионата мира. Сборные Катара и Швейцарии сыграли вничью 1:1.

В первые 6 минут соперники обменялись опасными моментами.

На второй минуте Эдмилсон Жуниор вышел один на один, но переиграть вратаря швейцарцев не сумел.

Через 4 минуты Ндой пробил из пределов штрафной в дальний угол. Вратарь мяч парировал. На 10-й минуте Ндой метров с 10 пробил выше.

На 17-й минуте Бриль Эмболо реализовал пенальти 0:1. На 21-й минуте голкипер сборной Катара парировал мяч после удара Закарии в ближний угол.

Швейцарцы продолжали давить. Сборная Катара всем составом оборонялась и изредка проводила контратаки. На 43-й минуте Эдмилсон опасно пробил. Кобель выручил швейцарцев.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, швейцарцы могли забить. Эмболо сделал пас пяткой. Варгас бил из пределов вратарской. Абунада мяч парировал.

В первом тайме у швейцарцев было значительное преимущество. Они могли забить 4-5 голов. Катарцы изредка контратаковали, но сумели создать два голевых момента.

На 60-й минуте Юлен Лопетеги провел тройную замену в сборной Катара.

Во втором тайме опасных моментов не было. Сборная Катара пыталась атаковать при помощи навесов. Но такая тактика успеха не принесла. Точнее, не приносила до пятой минуты компенсированного времени. После навеса Буалем Хухи (Аль-Садд) выпрыгнул выше защитника и нанес удар головой 1:1.