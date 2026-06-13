x
13 июня 2026
|
последняя новость: 21:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июня 2026
|
13 июня 2026
|
последняя новость: 21:43
13 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": ЦАХАЛ готовится к возможной остановке операции в Ливане на фоне соглашения США с Ираном

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 13 июня 2026 г., 21:18 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 21:24
"Кан": ЦАХАЛ готовится к возможной остановке операции в Ливане на фоне соглашения США с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ готовится к возможному распоряжению политического руководства о прекращении дальнейшего продвижения войск в Южном Ливане в рамках формирующихся договоренностей между США и Ираном. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает новостная служба "Кан.

"Кан" со ссылкой на информированные источники в системе безопасности сообщает, что возможно сокращение количества ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в глубине ливанской территории, чтобы не ставить под угрозу возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном.

Вместе с тем израильские источники в сфере безопасности подчеркнули, что ЦАХАЛ не планирует выводить войска из зоны безопасности в Южном Ливане в рамках американо-иранских договоренностей. По их словам, вопрос будущего этой зоны будет обсуждаться на прямых переговорах между Израилем и Ливаном, которые, как ожидается, состоятся через полторы недели в США.

В последние дни военнослужащие 36-й дивизии продолжали продвижение на север в Южном Ливане. Ранее в субботу ливанские СМИ сообщали, что израильские силы достигли окраин Набатии – крупнейшего города региона. Согласно этим публикациям, подразделения ЦАХАЛа находятся на хребте Али-Тахер, примерно в двух километрах к северу от крепости Бофор.

В ЦАХАЛе считают важным воспользоваться сложившейся ситуацией для выхода к району Набатии, который рассматривается как один из ключевых опорных пунктов "Хизбаллы". По оценке Израиля, на протяжении многих лет там создавалась инфраструктура, связанная с Корпусом стражей исламской революции Ирана и подразделением "Кудс".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2026

Бойцы ЦАХАЛа выявили и уничтожили семерых террористов "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2026

ЦАХАЛ атаковал более 70 объектов инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 июня 2026

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи: "Израиль уйдет из Ливана"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 июня 2026

Mehr: соглашение Ирана и США включает прекращение войны в Ливане и миллиарды долларов