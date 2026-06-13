Младенец скончался в больнице после проведения церемонии обрезания

В иерусалимской больнице "Адаса Ар а-Цофим" скончался восьмидневный младенец, который незадолго до гибели прошел обряд обрезания ("брит мила") в одном из населенных пунктов окружного совета Мате-Биньямин.

Как сообщает Ynet, ребенок был доставлен в больницу после церемонии обрезания. Информация о его смерти передана в полицию и министерство здравоохранения, обстоятельства случившегося устанавливаются.