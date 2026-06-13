Младенец скончался в больнице после проведения церемонии обрезания
время публикации: 13 июня 2026 г., 22:45 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 22:49
В иерусалимской больнице "Адаса Ар а-Цофим" скончался восьмидневный младенец, который незадолго до гибели прошел обряд обрезания ("брит мила") в одном из населенных пунктов окружного совета Мате-Биньямин.
Как сообщает Ynet, ребенок был доставлен в больницу после церемонии обрезания. Информация о его смерти передана в полицию и министерство здравоохранения, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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