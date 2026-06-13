x
13 июня 2026
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июня 2026
|
13 июня 2026
|
последняя новость: 22:45
13 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Младенец скончался в больнице после проведения церемонии обрезания

Погибшие
Дети
время публикации: 13 июня 2026 г., 22:45 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 22:49
Младенец скончался в больнице после проведения церемонии обрезания
Mendy Hechtman/Flash90

В иерусалимской больнице "Адаса Ар а-Цофим" скончался восьмидневный младенец, который незадолго до гибели прошел обряд обрезания ("брит мила") в одном из населенных пунктов окружного совета Мате-Биньямин.

Как сообщает Ynet, ребенок был доставлен в больницу после церемонии обрезания. Информация о его смерти передана в полицию и министерство здравоохранения, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2026

Полиция ищет пострадавших от действий моэля, подозреваемого в причастности к смерти младенца
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2026

Разрешено к публикации имя моэля, подозреваемого в причинении младенцу смерти по халатности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2026

Моэль из Бней-Брака подозревается в халатности, приведшей к смерти младенца
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 26 января 2025

Младенец госпитализирован в "Шнайдер" с герпесом – "подарком" от моэля на обрезании