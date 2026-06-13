Полиция разогнала антиправительственную демонстрацию в Иерусалиме, есть задержанные
Полиция сообщает об операции по разгону беспорядков, возникших в ходе антиправительственной демонстрации на площади Париж в Иерусалиме. В пресс-службе полиции подчеркивают, что участники акции провели шествие без разрешения, пытались перекрывать дороги и использовали звукоусиливающую аппаратуру в нарушение условий, установленных полицией для проведения акций в этом месте.
В полиции подчеркнули, что условия проведения демонстраций, включая место, время и порядок их проведения, были утверждены в соответствии с полномочиями полиции и получили юридическое подтверждение в решении БАГАЦа.
По данным полиции, протестующие использовали мощную звукоусиливающую аппаратуру до окончания субботы, в непосредственной близости от жилых домов, что, по мнению правоохранителей, нарушало нормальный уклад жизни местных жителей.
После того как полицейский офицер через громкоговоритель потребовал прекратить использование аппаратуры и соблюдать условия проведения акции, а участники отказались выполнить требования, оборудование было изъято.
Позднее начались беспорядки, сопровождавшиеся перекрытием дорог и проведением несанкционированного шествия, нарушившего движение транспорта. После повторного предупреждения полиция применила силу для восстановления общественного порядка и разблокирования дорог.
В ходе разгона акции протеста были задержаны, как минимум, три человека. Вскоре полиция сообщила об их освобождении.
В полиции заявили, что уважают право граждан на протест в рамках закона, однако будут решительно пресекать нарушения общественного порядка и действия, наносящие ущерб нормальной жизни населения.