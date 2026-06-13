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Израиль

Полиция разогнала антиправительственную демонстрацию в Иерусалиме, есть задержанные

Полиция
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 13 июня 2026 г., 22:09 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 22:23
Полиция разогнала антиправительственную демонстрацию в Иерусалиме, есть задержанные
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает об операции по разгону беспорядков, возникших в ходе антиправительственной демонстрации на площади Париж в Иерусалиме. В пресс-службе полиции подчеркивают, что участники акции провели шествие без разрешения, пытались перекрывать дороги и использовали звукоусиливающую аппаратуру в нарушение условий, установленных полицией для проведения акций в этом месте.

В полиции подчеркнули, что условия проведения демонстраций, включая место, время и порядок их проведения, были утверждены в соответствии с полномочиями полиции и получили юридическое подтверждение в решении БАГАЦа.

По данным полиции, протестующие использовали мощную звукоусиливающую аппаратуру до окончания субботы, в непосредственной близости от жилых домов, что, по мнению правоохранителей, нарушало нормальный уклад жизни местных жителей.

После того как полицейский офицер через громкоговоритель потребовал прекратить использование аппаратуры и соблюдать условия проведения акции, а участники отказались выполнить требования, оборудование было изъято.

Позднее начались беспорядки, сопровождавшиеся перекрытием дорог и проведением несанкционированного шествия, нарушившего движение транспорта. После повторного предупреждения полиция применила силу для восстановления общественного порядка и разблокирования дорог.

В ходе разгона акции протеста были задержаны, как минимум, три человека. Вскоре полиция сообщила об их освобождении.

В полиции заявили, что уважают право граждан на протест в рамках закона, однако будут решительно пресекать нарушения общественного порядка и действия, наносящие ущерб нормальной жизни населения.

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