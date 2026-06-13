В туннелях под крепостью Бофор обнаружены карты северных районов Израиля

Подразделения 36-й дивизии продолжают операцию по зачистке сети подземных туннелей под хребтом Бофор на юге Ливана. По данным ЦАХАЛа, туннели были спроектированы и профинансированы иранским режимом.

В одном из подземных ходов, где несколько дней назад были обнаружены и впоследствии ликвидированы боевики, пытавшиеся скрыться, на стене нашли карты, демонстрирующие обширное знание террористами района и северных населенных пунктов Государства Израиль.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что операция проводится с целью установления оперативного контроля над районом, который рассматривается как угроза для израильских граждан, а также для уничтожения всей подземной инфраструктуры в этом секторе.