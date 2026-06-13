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Израиль

В туннелях под крепостью Бофор обнаружены карты северных районов Израиля

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 13 июня 2026 г., 21:43 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 21:55
В туннелях под крепостью Бофор обнаружены карты северных районов Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа
В туннелях под крепостью Бофор обнаружены карты северных районов Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа
В туннелях под крепостью Бофор обнаружены карты северных районов Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Подразделения 36-й дивизии продолжают операцию по зачистке сети подземных туннелей под хребтом Бофор на юге Ливана. По данным ЦАХАЛа, туннели были спроектированы и профинансированы иранским режимом.

В одном из подземных ходов, где несколько дней назад были обнаружены и впоследствии ликвидированы боевики, пытавшиеся скрыться, на стене нашли карты, демонстрирующие обширное знание террористами района и северных населенных пунктов Государства Израиль.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что операция проводится с целью установления оперативного контроля над районом, который рассматривается как угроза для израильских граждан, а также для уничтожения всей подземной инфраструктуры в этом секторе.

Израиль
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