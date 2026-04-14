Стрельба в турецкой школе, множество пострадавших
время публикации: 14 апреля 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 12:13
На юго-востоке Турции юноша 2007 года рождения открыл огонь из дробовика в своей бывшей школы, ранив 16 человек, а затем покончил с собой. Среди пострадавших – учитель, его состояние оценивается как тяжелое.
На место были направлены крупные силы полиции, включая подразделения специального назначения. По словам губернатора провинции Шанлыурфа Хасана Силдака, стрелок попытался скрыться в школе, но, когда его окружили полицейские, застрелился. Школу эвакуировали.
Мотивы стрелка остаются неизвестными. Подобные инциденты в Турции происходят крайне редко.