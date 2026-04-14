x
14 апреля 2026
|
последняя новость: 12:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 апреля 2026
|
14 апреля 2026
|
последняя новость: 12:55
14 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: переговоры США и Ирана возобновятся "в скором времени"

США
Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 14 апреля 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 11:54
СМИ: переговоры США и Ирана возобновятся "в скором времени"
Leonhard Foeger/Pool Photo via AP

Как сообщает агентство AP со ссылкой на официальные пакистанские источники, Пакистан предложил Ирану и США провести в ближайшие дни – еще до истечения двухнедельного перемирия – новый раунд переговоров.

Предыдущий раунд, прошедший в Исламабаде, продолжался 21 час и завершился без достижения договоренностей. Однако, подчеркнул один из источников, его следует воспринимать как часть продолжающегося политического процесса, а не как единичное мероприятие.

Турецкое агентство Anadolu цитирует пакистанский источник, по словам которого, переговоры возобновятся в Исламабаде "в скором времени". Согласно сообщениям СМИ, в ходе продолжающихся дипломатических контактов обсуждается и продление перемирия.

Президент США Дональд Трамп провел 13 апреля незапланированную пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Иран крайне заинтересован в возобновлении диалога и стремится к заключению соглашения. По его словам, к нему уже обратились "соответствующие люди".

Трамп подчеркнул – у Ирана не будет ядерного оружия. "Мы о многом договорились, но на это они не согласились. Но я уверен, что в результате они согласятся. Иначе договора не будет", – сказал он.

Трамп сообщил, что, перекрыв Ормузский пролив, Иран пытается шантажировать мир, добавив, что у иранцев ничего не получится: "США пролив не нужен – у нас свои нефть и газ. К нашим берегам идут суда, чтобы их загрузить".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 апреля 2026

Трамп: "Иран хочет возобновить переговоры. К нам уже обратились"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2026

Вступила в силу морская блокада Ирана, о введении которой распорядился Трамп
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2026

Аракчи: Иран и США были в шаге от соглашения