$
Google play
App Store
Ближний Восток

Пять самолетов-заправщиков ВВС США вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре

время публикации: 14 января 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 21:59
Пять самолетов-заправщиков ВВС США вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре
AP Photo/Business Wire

По данным сервисов отслеживания полетов и OSINT-наблюдателей, пять самолетов-заправщиков ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Официальных заявлений Пентагона, подтверждающих цель или маршрут этих конкретных перелетов, на данный момент не публиковалось.

При этом эксперты отмечают, что полеты самолетов KC-135R Stratotanker в районе Персидского залива являются обычным явлением.

Ближний Восток
