Пять самолетов-заправщиков ВВС США вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре
время публикации: 14 января 2026 г., 21:59 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 21:59
По данным сервисов отслеживания полетов и OSINT-наблюдателей, пять самолетов-заправщиков ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.
Официальных заявлений Пентагона, подтверждающих цель или маршрут этих конкретных перелетов, на данный момент не публиковалось.
При этом эксперты отмечают, что полеты самолетов KC-135R Stratotanker в районе Персидского залива являются обычным явлением.