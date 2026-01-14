Пять самолетов-заправщиков ВВС США вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре

По данным сервисов отслеживания полетов и OSINT-наблюдателей, пять самолетов-заправщиков ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker вылетели с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Официальных заявлений Пентагона, подтверждающих цель или маршрут этих конкретных перелетов, на данный момент не публиковалось.

При этом эксперты отмечают, что полеты самолетов KC-135R Stratotanker в районе Персидского залива являются обычным явлением.