Ближний Восток

AFP: Эр-Рияд заявил, что не позволит использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану

время публикации: 14 января 2026 г., 18:21 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 18:25
AFP: Эр-Рияд заявил, что не позволит использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану
AP Photo/Cliff Owen

AFP со ссылкой на два источника, близких к саудовским властям, пишет, что Эр-Рияд уведомил Иран, что королевство не позволит использовать свое воздушное пространство и свою территорию для возможных ударов по Ирану.

"Саудовская Аравия напрямую сообщила Тегерану о том, что не будет участвовать в каких-либо военных действиях против него и что ни его территория, ни воздушное пространство не будут использоваться для этой цели", – цитирует AFP свой источник, близкий к саудовскому военному командованию.

Ранее The Wall Street Journal написал, что ряд арабских государств Персидского залива (включая Саудовскую Аравию, Оман и Катар) убеждают Вашингтон в нецелесообразности ударов по целям в Иране, предупреждая о рисках дестабилизации региона и потрясениях на энергетических рынках.

