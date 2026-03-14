Ближний Восток

Иран: страны Ближнего Востока должны доверять Исламской республике, а не США

время публикации: 14 марта 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 11:24
Глава пресс-службы иранской армии бригадный генерал Аболфазл Шекарчи заявил, что страны Ближнего Востока должны доверять Ирану, а не США.

Заявление было сделано на фоне продолжающихся иранских атак на соседние государства.

Аболфазл Шекарчи предостерег региональные правительства от чрезмерной опоры на то, что он назвал "пустой мощью" Америки, заявив, что Соединенные Штаты не могут защитить свои собственные силы или обеспечить безопасность мусульманских стран.

Он призвал региональные государства сплотиться для действий против США и Израиля.

Между тем, после полуночи 14 марта поступили сообщения о серии взрывов в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности в Дубае, и Бахрейне.

Поступило также сообщение о том, что силы ПВО Катара отражают ракетную атаку со стороны Ирана.

Поступают сообщения о взрывах в ОАЭ, Бахрейне и Катаре