14 мая 2026
Ближний Восток

После обращения Такаити к Пезешкиану Иран пропустил через Ормузский пролив японский супертанкер

время публикации: 14 мая 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 12:45
AP Photo/Fatima Shbair

Японский супертанкер Eneos Endeavor, идущий под панамским флагом, прошел через Ормузский пролив и направляется в Аравийское море. Судно пришло в Персидский залив в конце февраля, чтобы принять груз нефти в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

"Связанное с Японией судно с четырьмя японскими членами экипажа безопасно прошло через Ормузский пролив 14 мая. Оно направляется в сторону Японии", – сообщила премьер-министр Санае Такаити. Она напомнила, что это уже второй такой случай – первый имел место 29 апреля.

"Мы поняли, что это положительный сдвиг с точки зрения защиты украинских граждан. В нынешнем случае я лично обратилась к президенту Ирана Пезешкиану", – рассказала она, добавив, что в Персидском заливе остаются 39 связанных с Японией судов.

