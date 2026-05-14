14 мая 2026
последняя новость: 14:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Опубликовано имя израильтянки, погибшей в Панаме

ДТП
Погибшие
время публикации: 14 мая 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 13:14
Ноа Ицхак
Фото семьи погибшей

Израильские СМИ опубликовали имя израильтянки, погибшей накануне в результате аварии в городе Ла-Чоррера в Панаме. Это 22-летняя Ноа Ицхак из Маале-Адумим. Информация подтверждена муниципалитетом Маале-Адумим.

Авария произошла в районе Ла-Чоррера: столкнулись микроавтобус, в котором находились израильтяне, и автобус. В ДТП пострадали пять израильтян: Ноа погибла, четверо получили травмы от тяжелых до средней тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу в Панаме.

Международное подразделение организации ЗАКА совместно с МИД Израиля работают над доставкой тела погибшей для захоронения в Израиле и организацией эвакуации пострадавших для продолжения лечения на родине.

