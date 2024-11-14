СМИ: Ливан передал США ответ на предложение о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой"

Как сообщает "Кан" со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Джадид", председатель парламента Ливана Наби Берри передал послу США в Бейруте Лизе Джонсон ответ на предложение о прекращении огня, сделанное американским эмиссаром Амосом Хохштейном.

Как утверждается, ливанский политик, координирующий переговорный процесс, с оптимизмом высказался о возможности достичь соглашения в течение нескольких дней, если не произойдет ничего неожиданного.

"Аль-Джадид" подчеркивает, что в основе соглашения лежит резолюция №1701 Совета безопасности ООН. Основываясь на собственных источниках, канал опровергает сообщения о том, что Россия станет одним из гарантов достигнутых договоренностей.

Напомним: как пишет газета Washington Post, правительство Израиля стремится к заключению соглашения о прекращении огня в Ливане, чтобы это стало первой внешнеполитической победой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Издание сообщает, со ссылкой на израильские источники, что этот вопрос обсуждался в Мар-а-Лаго на встрече израильского министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, доверенного лица Биньямина Нетаниягу, с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, который в прошлую каденцию своего тестя был его специальным эмиссаром на Ближнем Востоке.

"Есть понимание, что Израиль преподнесет Трампу подарок… Что в январе будет достигнуто взаимопонимание по ливанскому вопросу", – заявил изданию израильский представитель. Пресс-секретарь Дермера ограничился замечанием, что в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов.