14 апреля 2026
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 апреля 2026
|
14 апреля 2026
|
последняя новость: 20:35
14 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

BBC: ХАМАС отверг план, предусматривавший разоружение группировки

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 14 апреля 2026 г., 20:05 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 20:10
BBC: ХАМАС отверг план, предусматривавший разоружение группировки
Flash90. Фото: А.Катиб

Высокопоставленный палестинский представитель сообщил BBC, что ХАМАС отклонил предложение администрации США, предусматривающее разоружение этой группировки. Собеседник агентства заявил, что специальный уполномоченный "Совета мира" Николай Младенов поддерживает Израиль.

Делегация группировки завершает визит в Каир, в ходе которого обсуждалась реализация плана президента США Дональда Трампа. Она встречалась с Младеновым, посредниками и представителями палестинских движений. На вечер 14 апреля запланированы новые переговоры с руководством египетской разведки.

По словам источника, ХАМАС сообщил региональным посредникам, что не будет обсуждать реализацию второго этапа плана, пока Израиль не выполнит свои обязательства по первому этапу. Израиль увязывает продолжение реализации соглашения с разоружением группировки.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
