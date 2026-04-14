BBC: ХАМАС отверг план, предусматривавший разоружение группировки

Высокопоставленный палестинский представитель сообщил BBC, что ХАМАС отклонил предложение администрации США, предусматривающее разоружение этой группировки. Собеседник агентства заявил, что специальный уполномоченный "Совета мира" Николай Младенов поддерживает Израиль.

Делегация группировки завершает визит в Каир, в ходе которого обсуждалась реализация плана президента США Дональда Трампа. Она встречалась с Младеновым, посредниками и представителями палестинских движений. На вечер 14 апреля запланированы новые переговоры с руководством египетской разведки.

По словам источника, ХАМАС сообщил региональным посредникам, что не будет обсуждать реализацию второго этапа плана, пока Израиль не выполнит свои обязательства по первому этапу. Израиль увязывает продолжение реализации соглашения с разоружением группировки.