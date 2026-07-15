Разведка Ирана составила список опасных израильтян, внеся в него Лираз Чархи за сериал "Тегеран"
Министерство разведки Ирана опубликовало перечень СМИ, публичных лиц и интернет-страниц, объявленных "враждебными". Полный документ приводит иранское издание Tabnak. Он составлен в рамках закона об ужесточении наказаний за шпионаж и сотрудничество с Израилем и другими государствами, которые Тегеран считает враждебными.
В список вошли 44 СМИ, в том числе израильские 12-й, 13-й и 14-й телеканалы, а также более 60 "медиаперсон". Иранская разведка утверждает, что передача указанным людям и организациям информации, фотографий или видеозаписей может стать основанием для уголовного преследования.
Среди израильских и связанных с Израилем публичных фигур указаны:
Амит Сегаль – ведущий политический обозреватель 12-го телеканала;
Йоси Мельман – журналист и автор книг, специализирующийся на деятельности спецслужб, вопросах безопасности и иранской ядерной программе;
Раз Цимт – руководитель программы изучения Ирана и "шиитской оси" в израильском Институте исследований национальной безопасности;
Эди Коэн – востоковед и журналист, специализирующийся на арабском мире и арабо-израильском конфликте;
Менаше Амир – ветеран израильского радиовещания на фарси, много лет возглавлявший персидскую редакцию "Голоса Израиля";
Камаль Пенхаси – родившийся в Иране израильский журналист и представитель пресс-службы ЦАХАЛа на фарси;
Ширли Шамсиан – израильская радиоведущая и резервистка пресс-службы ЦАХАЛа, записывающая обращения к иранской аудитории;
Соли Шахвар – профессор иранистики Хайфского университета, основатель Центра изучения Ирана и Персидского залива имени Эзри;
Итай Бенда – израильский певец, исполняющий песни на фарси и выступающий за культурный диалог между израильтянами и иранцами;
Лираз Чархи – израильская певица и актриса иранского происхождения, известная персоязычными альбомами и ролью в сериале "Тегеран".
Кроме того, в перечне фигурирует имя "Голда Маккаби". Речь идет о псевдониме автора персоязычного канала Israel Rouydad; достоверные данные о личности его владельца публично не приводятся.